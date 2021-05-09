«موارد أبوظبي البشرية» تحدد ضوابط صرف «بدل الندب»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي مؤخراً، تعميماً للهيئات والجهات الحكومية كافة بأبوظبي، بشأن تحديد الضوابط والشروط الجديدة لصرف «بدل الندب» تضمنت حزمة من الإجراءات منها تحديد المدة الزمنية للندب من شهرين إلى عام والمستحقات المالية المخصصة لبدل الندب، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ الخامس من يناير 2021.وتفصيلاً، فقد شرعت الهيئة في نشر وتوزيع التعميم رقم 1 لسنة 2021 بشأن «بدل الندب» إلى كافة الجهات الحكومية في أبوظبي.

وحدد التعميم شرطين لاستحقاق الموظف المنتدب «بدل الندب» وهما أن يكون الندب بالإضافة إلى مهام عمله الأصلية على أن تكون الدرجة الوظيفية للموظف معادلة لدرجة الوظيفة المندب عليها، فيما تطلب الشرط الثاني أن يكون الندب إلى درجة وظيفية أعلى من درجة وظيفته الأصلية.

وأكد التعميم ضرورة ألا تقل مدة الندب المتصلة عن شهرين، اعتباراً من مباشرة الموظف لمهام الندب ولمدة لا تزيد على سنة واحدة، يستحق الموظف المنتدب فيها بدلاً بنسبة 25% من الراتب الأساسي للدرجة الفرعية الأدنى للوظيفة المنتدب إليها.

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