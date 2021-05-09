المركز الدولي للاتصال الحكومي يصدر دليلاً للضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية

المصدر: الشارقة – البيان

أصدر المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، دليل الضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية في الاتصال الحكومي، الذي يهدف إلى التعريف بالعناصر والمعايير والخطوات الخاصة بالوظائف المختلفة على المستوى المؤسسي والوطني والدولي، ويتضمن الدليل ثلاثة محاور رئيسة وهي الجوانب الإدارية والإعلامية للاتصال الحكومي، والمعايير الأخلاقية والكفاءات المهنية في الاتصال الحكومي، والإدارة الإعلامية للأزمات.

وتناول المحور الأول الجوانب الإدارية والإعلامية للاتصال الحكومي من خلال التعريف بالاتصال الحكومي وشروط نجاحه والأدوار والوظائف التي يؤديها والقيم التي يقوم عليها، واستراتيجيات ورؤية ومهمة الاتصال الحكومي واحتياجات الجمهور التي يلبيها، بينما تطرق المحور الثاني إلى المعايير الأخلاقية والكفاءات المهنية في الاتصال والتفاعل مع الجمهور ووسائل الإعلام، كما يفصِل المعايير الأخلاقية المرتبطة بممارسات الاتصال الحكومي من حيث الولاء والمصداقية والمسؤولية والإنصاف والاحترام والابتكار، وفي المحور الأخير يتحدث الدليل عن الإدارة الإعلامية للأزمات في أوقات المخاطر من خلال تعريف الأزمة وخصائصها وذكر أسباب وأنواع الأزمات وأساليب وخطوات إدارتها والاستجابة لها.

وقالت أمل عنبر، رئيس قسم الدراسات والأبحاث: «يعد دليل الضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية في الاتصال الحكومي أحد أهم إصدارات قسم الدراسات والبحوث في المركز الدولي للاتصال الحكومي، والذي يهدف إلى تقديم المحتوى المعرفي والعلمي وإثراء معارف العاملين والباحثين والدارسين في مجال الاتصال الحكومي، حيث يعد الدليل مرجعاً مهنياً شاملاً يمكن الاسترشاد به عند إعداد الاستراتيجيات والبرامج والرسائل الاتصالية من الناحية الإدارية والإعلامية».

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