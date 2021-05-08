«آر بي إم لتأجير السيارات» تدعم مبادرة 100 مليون وجبة

المصدر: دبي- البيان

في إطار الدعم المجتمعي، الذي يقدمه القطاع الخاص ورجال الأعمال لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير 100 مليون وجبة، أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «آر بي إم لتأجير السيارات» والتي مقرها دبي، عن قيام شركته بتخصيص قيمة 10% من حصيلة بيع قسائم الشراء للمنافسة على الفوز بسيارة لصالح المبادرة.

وتعتبر حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة في شهر رمضان من غانا غرباً حتى باكستان شرقاً، وفي القلب منها العالم العربي، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتي أفريقيا وآسيا، والمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم.

وأكد محمد المرزوقي أن الحملة تنسجم مع أجواء شهر رمضان المبارك الإنسانية والخيرية، وتساعد على تكريس قيم العطاء في شهر الخير.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «آر بي إم لتأجير السيارات» أن شركته التي تأسست عام 1992، أطلقت مسابقة للفوز بثلاث سيارات خلال شهر رمضان، وذلك بمناسبة افتتاح فروع جديدة لها.

وأفاد بأن شروط الاشتراك بالمسابقة تنص على شراء قسيمة شراء من شركة «آر بي إم»، بقيمة 350 درهم إماراتي صالحة لمدة 3 أشهر، وتنتهي المسابقة في الأول من سبتمبر 2021.

وتابع المرزوقي: «سيتم الإعلان عن الفائز بالسحب كل شهر، فيما سيتم الإعلان عن أي جوائز فرعية بشكل مفاجئ، وسيتأهل كل من اشترى الكوبون بالقيمة المقررة، والتي يمكن استخدامها في استئجار سيارة من الشركة خلال فترة الكوبون، التي تمتد لنحو 3 أشهر».

وأشار إلى أن حصيلة بيع قسائم الشراء بالسيارة الأولى ستذهب لدعم مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تأكيد على قيمة المبادرة ومساهمتنا منا كوننا قطاعاً خاصاً في تعزيز نجاحها والوصول لغايات أكبر بتغطية مناطق أوسع، تشمل الفئات المحتاجة في دول المنطقة.

و«حملة 100 مليون وجبة» هي الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام، تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تقديم 100 مليون وجبة لمساعدة الأفراد والأسر المحتاجة في 20 دولة.

وتعتبر هذه الحملة جزءاً من سياسة دولة الإمارات الإنسانية القائمة على مد يد العون لجميع شعوب العالم دون تمييز أو تفريق، لا سيما في ظل الظروف والمعطيات الحالية الصعبة التي أفرزتها جائحة «كوفيد 19»، والتي تسببت في انتشار المزيد من حالات الجوع والفقر وسوء التغذية والبطالة.

وتعد «حملة 100 مليون وجبة» استكمالاً للحملة الأولى من نوعها «10 ملايين وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2020، واستمراراً لمبادرات العمل الإنساني المتواصلة، التي تنفذها الإمارات على مدار العام، والتي جعلت منها رائدة الإنسانية على مستوى العالم.

وأكد محمد المرزوقي أن قطاع تأجير السيارات استفاد من الانتعاش الاقتصادي وعودة السياحة بعد عام عصيب، بسبب تفشي جائحة «كورونا»، مضيفاً أن عمليات التطعيم الواسعة سرعت عودة الأنشطة الاقتصادية بالكامل.

وتوقع أن يستفيد قطاع تأجير السيارات من عودة السياحة الأجنبية وتزايد نشاط السياحة الداخلية مع توقف وجهات السفر الأخرى حول العالم، ما يزيد الطلب داخل السوق المحلي، هذا إلى جانب ترقب معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيشكل نقلة قوية للسياحة وسط توقعات تتجاوز 20 مليون سائح على مدار 6 أشهر.

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