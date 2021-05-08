أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

تشهد الإمارات أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، هطلت على أثرها أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة شرقاً، وكانت غزيرة على مناطق الظاهر ومزيد في العين، ومتوسطة وخفيفة على جبل حفيت وخطم الشكلة وأم غافة.

واستمر الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وتكوّن سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وظلت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً وكانت مثيرة للغبار نهاراً، والبحر ظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم 42.4 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 15:15 عصراً، وسجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 17.7 درجة مئوية عند الساعة 5:45 صباحاً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الأحد صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، والطقس مائل للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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