صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يضيف علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك

المصدر: وام

أصدر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تعميمه رقم /2/ لسنة 2021م إلى أصحاب العمل في القطاع الحكومي بإمارة الشارقة الخاضعين لأحكام القانون رقم /5/ لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة بإضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي منذ تأسيس صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضم العلاوات الدائمة والتي لها صفة الاستمرارية إلى راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي للمؤمن عليه لدى الصندوق وعليه تم إصدار التعميم رقم /2/ لسنة 2021م بشأن إضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وأوضح أن احتساب العلاوات بشكل عام لاسيما علاوة الدرجة العلمية تتكامل مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعوته لكافة الكوادر الوظيفية بحكومة الشارقة لنيل الشهادات العلمية العليا وتعبّر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهج سموه في تشجيع أبناء وبنات الوطن على استكمال الدراسات العليا لما يقع على عاتقهم من العمل على مواصلة التنمية الوطنية لإمارة الشارقة بآفاقها وأهدافها العصرية والحضارية على مستوى كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة وفي ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العلمية ليكون موظفو إمارة الشارقة من الذكور والاناث من حملة الشهادات العليا في كافة تخصصاتهم ووظائفهم التي يطلعون بها.

ولفت الشامسي إلى أن إضافة تلك العلاوة تنعكس لاحقا على زيادة المعاش التقاعدي وحساب الاشتراك للمؤمن عليه ... مؤكدا أن الصندوق ووفق أهدافه يعمل دائما على تقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي من خلال إضافة العلاوات في المعاش مما يعمل على منح المؤمن عليه منافع تأمينية أفضل يفي بحياة المؤمن عليه ويمنحه الاستقرار والعيش الكريم ويزيد المعاش التقاعدي.

وقال الشامسي : وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم /5/ لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في تعريف راتب حساب الاشتراك للقطاع الحكومي هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح للمؤمن عليه وهي علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وأي من البدلات الأخرى التي لها صفة الاستمرارية ومدرجة بجدول الرواتب وتحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأضاف أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أصدر قرار مجلس الإدارة رقم /1/ لسنة 2021م بشأن إضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك حيث نص القرار على : تحسب علاوة الدرجة العلمية ضمن راتب حساب الاشتراك وتؤدي عنها الاشتراكات المستحقة للصندوق من تاريخ الأول من مايو لعام 2021م... مشيرا إلى أن القرار يعمل به من تاريخ الأول من مايو لعام 2021م وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه فيما يخصه.

وأكد أن الصندوق أخطر دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة بإضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك وتعميمه على الدوائر الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

وأوضح سعادة محمد عبيد راشد الشامسي أن هذا القرار جاء بعد أن أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراره رقم /12/ لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية وذلك بعد أن نصت المادة /46/ من القرار بمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية وفق الضوابط ومنها يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها أو درجة الدكتوراه وما يعادلها.

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