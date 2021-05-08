شرطة أبوظبي تحذر من السلوكيات الخاطئة للسائقين

المصدر: وام

حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من نتائج السلوكيات الخاطئة للسائقين ودعت الى ضرورة الانتباه أثناء القيادة و التعاون في تطبيق قوانين وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية مؤكدة اهتمامها بتطبيق الإجراءات الضرورية التي تعزز السلامة على الطرقات ورفع مستوي السلامة المرورية .

وأوضحت ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي أن السلوكيات الخاطئة للسائقين وعدم التقيد بقواعد وأنظمة المرور تعد أحد أهم أسباب وقوع الحوادث الجسيمة .

ولفتت إلى أن الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة ودخول طريق رئيسي دون التأكد من خلوه والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان كافية والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق كلها أسباب تؤدي الى حوادث خطيرة كما نبهت لمخاطر استخدام الهاتف وتطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي أثناء القيادة لأنها تؤدي الى تشتيت الذهن وفقدان التركيز .

ويقام أسبوع المرور العربي 2021 خلال الفترة من 4-10 من شهر مايو الجاري تحت شعار "الحوادث ليست بمصير .. بل إهمال وتقصير" بهدف رفع الوعي المروري وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

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