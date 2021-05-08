توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال ويصبح مائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة الى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 11:56 والمد الثاني عند 00:18الجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:43

بحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 08:50 والمد الثاني عند الساعة 20:22 الجزر الاول عند الساعة 14:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:05

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 85 20

دبــي 39 28 75 20

الشارقة 40 25 85 25

عجمان 39 26 90 30

أم القيوين 38 23 90 25

رأس الخيمة 34 27 85 40

الفجيرة 34 28 75 40

العين 41 26 65 20

ليوا 41 21 90 25

الرويس 33 22 80 40

السلع 34 21 85 30

دلما 33 24 80 40

طنب الكبرى 34 25 85 40

طنب الصغرى 34 25 85 40

أبو موسى 34 26 80 35

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