محمد بن راشد يعلن اختتام "حملة الـ 100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتام حملة الـ 100 مليون وجبة التي تم إطلاقها بداية الشهر.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر": "الإخوة والأخوات.. مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة الـ 100 مليون وجبة التي أطلقناها بداية الشهر .. 385ألف شخص ساهموا معنا في الحملة .. ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ 216 مليون وجبة.. سيتم توزيعها في 30 دولة .. هذه هي دولة الإمارات .. هذا هو شعبها.. وهذه روح رمضان في بلادي الجميلة".

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