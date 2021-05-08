عبد الله البسطي: الدور الإنساني لموانئ دبي العالمية كبير ومقدر

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن موانئ دبي العالمية أكثر من مؤسسة تجارية.. دورها الإنساني في العديد من الأزمات والتحديات التي واجهها العالم كبير ومقدر.



حيث حظيت بإشادة من المديرة التنفيذية لليونيسف بمساهمتها في دعم الهند، جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «موانئ دبي العالمية أكثر من مؤسسة تجارية.. دورها الإنساني في العديد من الأزمات والتحديات التي واجهها العالم كبير ومقدر.. المديرة التنفيذية لليونيسف تدعو العالم لدعم الهند في أزمتها وتشيد بمساهمة موانئ دبي في هذا الخصوص».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز