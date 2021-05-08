محمد بن راشد: زايد وراشد حبّهم دَين

المصدر: دبي - عبدالمنعم الشديدي

يطل علينا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله في كل يوم جمعة من هذا الشهر الفضيل بومضاته الرمضانية التي يبث من خلالها مناجاته للخالق شاحذاً لدينا عزيمة الإيمان وتغذية الروح الإيجابية، إذ يحرص سموه على تعظيم دور الأب من خلال مشاعره الوفية لصانعي التاريخ المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما إذ ينسب إلى كل واحد منهما الفضل: «دعيت لاثنين دايم حبّهم ديني» إذ قال سموه: «أبويه راشد الذي بالدين وصّاني وأبويه زايد الذي فضله مغطّيني» إذ صنع الاثنان معجزة تاريخ الإمارات العربية المتحدة وكانا منهلاً للأخلاق.





وكان سموه نشر فيديو لمناجاة شعرية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». وجاءت المناجاة الشعرية، التي شارك فيها سموه متابعيه، عبر وسم «ومضات رمضانية»، غنية بالنفحات الإيمانية، وفضل الأب ونكران الذات أمام عظمة اثنين بنيا صرحاً عظيماً وهو الإمارات.







وفجأة انتبهت ومنادي الحق ناداني



ولبّيت داعي إلى ربي يناديني



وفي سجدتي راجيٍ عفوٍ وغفراني



دعيت لاثنين دايم حبّهم ديني



أبويه راشد الذي بالدين وصّاني



وأبويه زايد الذي فضله مغطّيني

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