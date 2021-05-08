عبدالله المري يبحث التعاون مع القنصل الكندي في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، جان فيليب لينتو قنصل عام كندا في دبي.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الكندية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالجاليات المقيمة على أرض الإمارة كافة وتوفير الخدمات اللازمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي وضعت جل اهتمامها توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



جهود



من جانبه، أشاد جان فيليب لينتو بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي والسمعة العالمية التي حققتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً وعالمياً.



في ختام اللقاء، أهدى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، سعادة جان فيليب لينتو، درع شرطة دبي، بمناسبة الزيارة.

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