شرطة أبوظبي تحذر من خطورة شراء الألعاب النارية عبر «التواصل»

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي أولياء الأمور من خطورة شراء أبنائهم الألعاب النارية من بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة، موضحة أن الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية وقد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.



ودعت الأسر إلى الانتباه لما قد يُلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن مخاطر شرائها وبيعها غير القانوني في مختلف المناسبات.



ونبهت إلى مخاطر ممارسة الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال الموجودين في محيط استعمالها؛ لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.



وناشدت الأهالي ضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التي تروّج مواد تضر أفراد المجتمع لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام الألعاب النارية.

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