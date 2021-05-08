شرطة دبي تعالج 8885 مريضاً عبر «التطبيب عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

أكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، أن مبادرة خدمة «التطبيب عن بُعد» التي أطلقها المركز العام الماضي مع بداية أزمة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، نجحت في خدمة 8885 مريضاً عبر التواصل عن بُعد مع الأطباء وتشخيص حالتهم، كما قدمنا خدمة توصيل الأدوية مجاناً إلى 2162 مريضاً في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان، منهم 1412 مريضاً تم إيصال الأدوية لهم بالتعاون مع بريد الإمارات.



وأكد المقدم بن قبا، أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها والمواكبة لأهداف شرطة دبي والدولة في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتحقيق التباعد الجسدي بين الأفراد، مع الوصول لأعلى مستويات الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام التقنيات المتوفرة، والحفاظ على سلامة المراجعين والكادر الطبي والإداري من الإصابة بالفيروس.







استشارات





وأوضح أن المبادرة تتمثل في تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو المباشر مع المريض، وذلك بعد حصوله على موعد عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، ثم يتواصل معه الطبيب لاحقاً ويتعرف منه على الأعراض التي يعاني منها، ويشخص حالته، ويزور المريض المركز في حال استدعت حالته إجراء فحوصات لتشخيص حالته.



وبيّن المقدم بن قبا أن الفئة المستهدفة هم مستحقو العلاج في المركز الصحي من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى أمراض نقص المناعة والأمراض التي يمكن تطبيق الخدمة لهم حسب المعايير الطبية.

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