«نسائية كهرباء دبي» تنظم ورش عمل لتعزيز الروح الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من ورش العمل الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك، لتنمية معارف الموظفات وخبراتهن حول أفضل الطرق الإيجابية لقضاء الشهر الفضيل وترسيخ القيم والخصال الرمضانية الأصيلة، إضافة إلى تعزيز مهارتهن في إعداد مائدة رمضانية متنوعة ومغذية وصحية.



وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة لموظفاتها، تحقق التوازن بين حياتهن العملية والمجتمعية وتطور قدراتهن الذاتية والمهنية. وتنظم اللجنة النسائية في الهيئة على مدار العام فعاليات وجلسات نقاشية للتعرّف عن كثب على احتياجات ومقترحات الموظفات، وتعميق أواصر التواصل معهن، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن المهنية والعائلية، ويساعدهن على مواصلة النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل. وقد ركزت فعالياتنا الرمضانية هذا العام على أهمية قيم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، التي تحث على المحبة والتعاضد والتسامح والإحسان، وتجنب الهدر والإسراف والتبذير».



وتقدمت الموظفات المشاركات في الفعالية بالشكر إلى الإدارة العليا في الهيئة واللجنة النسائية، لحرصهم على تنمية مهارات الموظفات العلمية والعملية، ومساعدتهن على مواصلة أداء مهامهن على أكمل وجه.

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