رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة لـ «البيان»: 30 مبادرة وفعالية بيئية في العين خلال العام الجاري

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أكد الدكتور إبراهيم علي البلوشي رئيس جمعية أصدقاء البيئة اعتزام الجمعية إطلاق 30 مبادرة بيئية وفق خطة محددة خلال العام الجاري، انطلاقاً من حرصها على استمرار الأنشطة التي تُعد امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على البيئة وحماية عناصر الحياة الطبيعية.

وأوضح البلوشي لـ «البيان»: «تأخذ جمعية أصدقاء البيئة على عاتقها مهمة رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات ونشرها بين مختلف الشرائح المجتمعية لتحفيز السلوك البيئي الإيجابي في المجتمع وذلك من خلال إطلاق الأنشطة والفعاليات البيئية الافتراضية بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة بسبب الجائحة. ومجلس إدارة الجمعية حريص على وضع باقة من الاستراتيجيات والخطط الطموحة التي من شأنها أن تسهم وبشكل فعال في بناء نهضة شاملة لرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء المتميز بيئياً».

وعي

وأضاف: «احتفلنا مؤخراً بيوم الأرض العالمي افتراضيا بهدف رفع الوعي بخطر التغيّر المناخي والاحتباس الحراري لدى أفراد المجتمع والعمل على نشر الوعي المجتمعي لنتكاتف جميعاً لحماية الأرض وذلك برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وأطلقنا تزامناً مع هذه المناسبة أول تطبيق ذكي لجمع الملابس المستعملة أو الفائضة عن الحاجة من المنازل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتبرعين وتشجيعهم على العمل الخيري دون وجود صعوبات قد تعوق مشاركتهم وذلك من خلال توفير الوقت والجهد لهم والوصول إلى أماكن تواجدهم. إضافة إلى تنظيمنا سابقاً لفعالية ساعة الأرض وكان الهدف منها هو تثقيف الجمهور حول التغيرات المناخية بطريقة تفاعلية من خلال تنظيم أنشطة متعددة تسعى إلى تعزيز مفهوم البيئة وأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والحد من استهلاكها. إلى جانب حملة تنظيف البر التي تعكس حب الوطن والحرص عليه نظيفاً من كل المخلفات الضارة بالبيئة البرية وغيرها، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيئة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها دولة الإمارات».

استدامة

كما أوضح أن فعاليات الجمعية تسهم في دعم المكتسبات البيئية لاسيما في مجال الاستدامة، كون الجمعية تعد أحد الجهات التي تدعم الاستدامة، وتشجع على الممارسات التي من شأنها زيادة الوعي نحو كافة المبادرات البيئية. وتتبنى الجمعية في الوقت ذاته مجموعة من القيم العامة التي تعمل على تعزيزها والحفاظ عليها، مراعية بذلك المعاهدات والمواثيق البيئية الدولية والشريعة السمحة والموروث الحضاري الأصيل للمجتمع المحلي والعادات والتقاليد العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز