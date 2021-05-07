شرطة دبي تعالج 8885 مريضاً عبر خدمة التطبيب عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، أن مبادرة خدمة "التطبيب عن بعد"، التي أطلقها المركز العام الماضي مع بداية أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، نجحت في خدمة 8885 مريضاً عبر التواصل عن بعد مع الأطباء وتشخيص حالتهم.

وقال المقدم بن قبا: "قدمنا خدمة توصيل الأدوية مجاناً إلى 2162 مريضاً في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان، منهم 1412 مريضاً تم إيصال الأدوية إليهم بالتعاون مع بريد الإمارات".

وأضاف، بحسب الصفحة الرسمية لشرطة دبي على "فيسبوك"، أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها والمواكبة لأهداف شرطة دبي والدولة في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتحقيق التباعد الجسدي بين الأفراد، مع الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام التقنيات المتوافرة، والحفاظ على سلامة المراجعين والكادر الطبي والإداري من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المبادرة تتمثل في تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو المباشر مع المريض، بعد حصوله على موعد عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، ثم يتواصل معه الطبيب لاحقاً ويتعرف منه على الأعراض التي يعانيها ويشخِّص حالته، ويزور المريض المركز في حال استدعت حالته إجراء فحوص لتشخيص حالته.

وبيّن أن الفئة المستهدفة هم مستحقو العلاج في المركز الصحي من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب، إضافة إلى أمراض نقص المناعة والأمراض التي يمكن تطبيق الخدمة لهم حسب المعايير الطبية.

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