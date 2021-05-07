5067 عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن قيام الجهات المختلفة في الإمارة بضبط 5,067 مخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة خلال الأسبوع الماضي.

جاءت هذه المخالفات بعد تكثيف حملات التفتيش والرقابة في إطار حرص اللجنة والجهات المختلفة على التأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحفاظاً على الصحة العامة.

وتضمنت المخالفات تحرير 4210 مخالفات مالية منها 72 مخالفة بسبب التجمعات غير المسموحة، إضافة إلى إنذار 786 منشأة تجارية وغذائية، والإغلاق الاحترازي لـ71 منشأة تجارية لمدة 14 يوماً منها 21 محلًا لخياطة الملابس و14 محلاً لتصليح السيارات ولوازم الزينة و7 صالونات للحلاقة و7 مطاعم ومحال للمواد الغذائية و3 محلات لبيع الهواتف والحواسب الآلية ومحلين اثنين لبيع مواد البناء و17 منشأة أخرى لأنشطة تجارية متنوعة.

وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات أن مكافحة كوفيد-19 هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، والانتصار على الجائحة يتحقق بتضافر الجهود.

وبينما سيستمر تكثيف حملات التفتيش، فإن اللجنة تحث الجمهور على الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات المعلنة عبر الاتصال بالرقم المجاني 2626-800 أو إرسال الرسائل النصية على الرقم 2828.

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