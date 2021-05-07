الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طناً من المواد الغذائية إلى السنغال

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سلطان علي الحربي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال: "ترتبط دولة الإمارات والسنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة مؤكدا أن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين وحرصها على دعم الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن هناك تواصلاً وتنسيقاً بين دولة الإمارات والسنغال على المستويات كافة وذلك بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف وأن وصول الطائرة اليوم دليل إضافي على التعاون المثمر والشراكة المتصاعدة بين البلدين.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليونين من العاملين في المجال الصحي.

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