400 درهم و4 نقاط مرورية للمخالفين والتطبيق قريباً
شرطة أم القيوين تطبق منظومة ذكية لرصد مخالفات عدم ترك المسافة بين المركبات
قررت القيادة العامة لشرطة أم القيوين تطبيق المنظومة الذكية لرصد المخالفات المرورية الناجمة عن عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات على طرقات إمارة أم القيوين قريبا، وذلك تجسيدًا للدور الكبير لوزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة السائقين ونشر الأمن والأمان على الطرقات، حيث تنص المادة ( 52 ) من قانون السير والمرور "عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية الغرامة 400 درهم و 4 نقاط مرورية"، وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وخسائر في الأرواح والممتلكات، والتي يتسبب فيها بعض السائقين نتيجة لعدم تركه مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه.