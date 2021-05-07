1000 متطوع في «عونك يا وطن» يقدمون مستلزمات طبية لأُسر محتاجة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي برعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري مبادرة مجتمعية إنسانية تهدف إلى توفير وتوزيع مستلزمات طبية للأسر المحتاجة في شتى إمارات الدولة وذلك بمساهمة أكثر من 1000 متطوع على مدار أكثر من 4 أشهر، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة. وحرص طاقم المبادرة وبإشراف مباشر من الشيخ الدكتور محمد بن حم على توفير المعدات الطبية من أَسرة طبية، وكراسي متحركة كهربائية، وأجهزة تنفس، وأجهزة غسيل كلى، وغيرها من المعدات التي تساعد المرضى وتخفف عليهم عبء المرض، والتخفيف عن ذويهم أيضا.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم في حديثه لـ "البيان" : " نعمل ونجتهد في فريق عونك يا وطن التطوعي على ترسيخ العديد من المبادئ السامية التي تتمثل في الإنسانية والخير والعطاء، وجميعها قد نشأنا عليها في دولة لإمارات، بل وسعت القيادة الرشيدة على ترسيخها في المجتمع منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونفخر بأن التاريخ يسجل للمغفور له الشيخ زايد، نجاحه في تحويل العمل الإنساني في دولة الإمارات إلى أسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال، بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يمتد إلى التحرك إلى مناطق الأزمات والكوارث الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، وتقديم أنسب وأرقى سبل العلاج لها".

وأضاف: "وأريد التنويه إلى أنه في كل مبادرة إنسانية نقوم بتنفيذها نضع نصب أعيننا الرسالة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "لا تشلون هم" والتي تحوي في حد ذاتها على العديد من الدلالات التي تُظهر معدن الإنسان الإماراتي المعطاء والمحب للخير والساعي دوما إلى تقديم العون، ونحن نسير على نهج قيادتنا، ونسعى لأن نساهم بمثل هذه المبادرات في التخفيف من العبء المادي والمعنوي على الأسر المحتاجة".

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حم على أن الفريق سيجتهد على إطلاق برامج وأنشطة ومبادرات من شأنها أن تؤكد على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تسخير الإمكانات لمساعدة المحتاجين، والفئات المستهدفة عموما.

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