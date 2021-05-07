إيجاد آلية للتعرف إلى آراء المتلقّي ضرورة لتحسين الخدمات الإعلامية

المصدر: دبي - البيان

تطرق النقاش خلال جلسة «دور الإعلام الإماراتي أثناء الأزمات» إلى ضرورة إيجاد آلية للتعرف إلى آراء المتلقّي والمتابع للمحتوى المحلي، ونسبة رضاه عما يُقدم من محتوى إعلامي، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين ما يقدم لهم من خدمات إعلامية، ويزيد من تمسك المتلقين بمتابعة وسائلهم الإعلامية المفضلة. ولفت المشاركون إلى ضرورة العمل على تعدد الأصوات وتنويع المحتوى الذي تتناوله الصحف المحلية، التي تتشابه فيما بينها من وجهة نظره فيما تقدمه من محتوى، مع الدعوة لدخول المؤسسات الإعلامية الخاصة في منافسة مهنية مع نظيراتها الحكومية، بما يخدم صالح المنظومة الإعلامية الإماراتية.



وقال منصور المنصوري، المدير العام السابق للمجلس الوطني للإعلام، نحتاج إلى الاهتمام بعامل السرعة في نقل الرسائل والمعلومات وتوصيلها للجمهور، كما نحتاج إلى تطوير المحتوى الإعلامي ليتناسب مع ما يبحث عنه الشباب، منوهاً إلى أن منتدى الإعلام الإماراتي يشكل نواة لتأسيس منظومة إعلامية قادرة على تقديم رؤية تصب في مصلحة الإعلام الإماراتي وخدمة الوطن والمواطن على حد سواء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز