746 ألف درهم من «المصرف» لصندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار حرصه على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها من خلال صندوق الزكاة الاتحادي في أبوظبي قدم المصرف العربي للاستثمار 746ألفاً و 577 درهماً من أموال الزكاة، وذلك لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة.



وأشاد عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بالمبادرة الطيبة من المصرف، معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة والمسجلين في قاعدة بيانات صندوق الزكاة، والذي يفوق عددهم الـ 50 ألف أسرة على مستوى الدولة.



وأضاف، أن المصرف العربي للاستثمار يُعد من أحد البنوك والمصارف القليلة والمستمرة في دعم مشاريع صندوق الزكاة من خلال زكاة المال، ويُعد تأكيداً على قيام المصرف بتحقيق رسالته في دعم التكافل الاجتماعي من خلال صندوق الزكاة الاتحادي المناط به هذا الدور داخل دولة الإمارات.

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