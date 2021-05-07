16 مليون درهم تبرعاً من بنك دبي الإسلامي لـ«خيرية محمد بن راشد»

المصدر: دبي- وام

تسلّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 16 مليون درهم، وذلك دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مجال التعليم والصحة والدعم المجتمعي للأسر داخل دولة الإمارات في إطار تكاتف المؤسسات الوطنية للعمل معاً في مكافحة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».



وقال صالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة، إن شراكة المؤسسة مع بنك دبي الإسلامي تعود إلى سنين مضت، وتأتي انسجاماً مع الأهداف الإنسانية والوطنية لتوسيع مظلة العمل الخيري والإنساني، وتعكس في الوقت ذاته حرص البنك والتزامه بتعزيز مفاهيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع ترجمة لقيم ديننا الحنيف وترسيخاً للروابط الإنسانية العميقة التي تربط الجميع.

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