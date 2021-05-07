6 ملايين من "دبي الإسلامي" لمشاريع «خليفة الإنسانية» المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تبرعاً من بنك دبي الإسلامي، بقيمة 6 ملايين درهم، وذلك دعماً لمشاريعها التعليمية والصحية والمجتمعية على الساحة المحلية، في إطار تكاتف المؤسسات الوطنية للعمل معاً في مكافحة والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» على بعض الأسر داخل الدولة والتي تحتاج إلى تقديم الدعم والعون لها من خلال المساعدات التعليمية والصحية والغذائية وكذلك الإفراج عن بعض المساجين وتسديد مديونياتهم.



وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن شراكة مؤسسة خليفة الإنسانية مع بنك دبي الإسلامي تعود إلى سنين مضت، باعتباره أحد أهم وأبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة المؤسسة الإنسانية وبرامجها المتنوعة، التي يستفيد منها الكثير من الأسر المواطنة والمقيمة على أرض دولة الإمارات.



وأضاف الخوري، أن الدعم الدائم من بنك دبي الإسلامي لمشاريع مؤسسة خليفة الإنسانية، يمثل نموذجاً يحتذى به، ويعكس الحس الإنساني العالي الذي يتمتع به القائمون على البنك الذي يرسخ الشعور بالمسؤولية الاجتماعية في تخفيف الأعباء المالية للفئات المستحقة للمساعدات والمسجلة في المؤسسة وبالتالي هذا ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة.



تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة خليفة الإنسانية وفي بداية أزمة فيروس «كورونا» في مارس 2020 قد تلقت تبرعاً نقدياً بقيمة 1.2مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة فيروس «كورونا» لدعم المبادرة التي أطلقتها المؤسسة، حيث وفرت أكثر من 3000 جهاز حاسوب (لابتوب) للطلبة في المدارس والجامعات لمساعدتهم في تطبيق نظام التعليم عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» في ذلك الوقت.

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