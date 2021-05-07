85 % إنجاز مشروع «العداد الذكي» لــ«أجرة عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

أنجزت هيئة النقل العام في عجمان مشروع تركيب العداد الذكي بنسبة 85% من أسطول مركبات الأجرة في إمارة عجمان وسيتم تغطية جميع المركبات في نهاية شهر مايو 2021، وذلك في إطار خطتها التطويرية لتوفير كافة سبل الراحة والأمان بجميع مركبات الأجرة التابعة للهيئة.



وقالت سارة أحمد الحوسني المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالإنابة في هيئة النقل: إن الهيئة تسعى دائماً على تبني أحدث الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتحرص على الاعتماد بشكل مكثف على منظومة التحول الرقمي من خلال التوجه لأحدث الطرق والعمل على ابتكار أفضل الحلول وإيجاد البدائل الرقمية التي بدورها تعود بالنفع على مستخدمي مركبات الأجرة، وذلك اتباعاً للخطة التي تتبناها حكومة عجمان الرامية لتحسين أداة العمل الحكومي.



وأوضحت بأن العداد الذكي متصل دائماً بخدمات الإنترنت ويتم تحديث البيانات بشكل لحظي والذي يساهم في تعزيز العمليات التشغيلية والرقابية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة لكي يتم احتساب أجرة الرحلات وإضافة مبالغ بوابات التعرفة المرورية بشكل تلقائي بمجرد عبور المركبة للبوابة وتتبع كافة المركبات وعرض جميع الرحلات النشطة والملغية والمركبات خارج الخدمة، بالإضافة إلى ربط العداد مع مستشعرات والتي تستشعر وجود الركاب وبدورها سيتم تشغيل العداد تلقائياً، بالإضافة إلى أن العداد الذكي يسهل إجراءات الحصول على المفقودات وذلك من خلال تحديد موقعهم باستخدام أنظمة الخرائط وخاصية سجل حركة الأسطول.

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