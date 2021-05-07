«دفاع دبي المدني» يطور سيارة إنقاذ متخصصة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

سلم العقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية بالدفاع المدني في دبي القيادة العامة لشرطة الشارقة مركبة «البحث والإنقاذ» بعد تجهيزها في الورشة الفنية الخاصة بدفاع مدني دبي لتؤدي المهام المناطة بها في عمليات البحث والإنقاذ بحضور المقدم فيصل الدوخي مدير فرع الإنقاذ في شرطة الشارقة.

وذلك في إطار تعاون الدفاع المدني في دبي مع جميع المؤسسات الحكومية.

وأشار العقيد سليمان عبدالكريم البلوشي إلى أن فرق العمل أجرت التعديلات المطلوبة في النظم المتعلقة بالتشغيل والحركة والسرعة لتخطي العوائق في الطرق الوعرة والمرتفعات الجبلية والرملية، مضيفاً أنها تتميز بالكفاءة والمرونة للقيام بمختلف مهمات البحث والإنقاذ، مع القدرة على تنفيذ جميع المهمات التخصصية للأشخاص الذين يتعرضون لحوادث في الأودية والكثبان الرملية والمناطق الجبلية الوعرة، كما تم تزويدها بأجهزة الإضاءة الليلية الحديثة، ورافعة متخصصة وكافة معدات الإنقاذ.

وأكد أن المركبة الحديثة تجسّد استمراراً للتعاون المشترك مع كافة المؤسسات الخدمية في مجال تصنيع وتجهيز الآليات والمركبات المستخدمة في مجال الإطفاء والبحث والإنقاذ، مضيفاً أن إدارة الشؤون الفنية تواكب كافة التطورات العالمية في المجال التخصصي، ما يعزز جهود رجال الإطفاء والإنقاذ في التعامل الإيجابي والسريع مع مختلف حالات الحوادث، وأن ورشة الدفاع المدني في دبي لديها فرق عمل على كفاءة عالية لتعديل أو تصنيع معدات إنقاذ متطورة، ولفت العقيد عبدالكريم إلى أنه تم تطوير عدد من المعدات والآليات المتخصصة في الورشة لجهات شرطية وأمنية داخل الدولة وخارجها والتي أثبتت كفاءة عالية.

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