تعزيز التعاون بين شرطة دبي والقنصلية البريطانية

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سيمون بيني قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية، في نادي ضباط الشرطة، بحضور العقيد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد طارق السويدي، ضابط الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي، وعدد من الضباط، وذلك في زيارة تعارفية بمناسبة تسلمه مهام منصبه مؤخراً.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البريطانية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام، وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك.



وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالتهنئة للقنصل البريطاني بمناسبة تولي منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية، ومؤكداً أن عمق العلاقات الإماراتية - البريطانية لها تاريخ طويل من العمل والتواصل المشترك في مختلف المجالات، منوهاً على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البريطانية، وهو ما تحرص القيادة الرشيدة في تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.







تميز



ومن جهته، أشاد القنصل البريطاني بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن والأمان، معرباً عن إعجابه بالدور الذي تقوم به شرطة دبي، والاحترافية في العمل والاهتمام بمستوى الخدمات، مثمناً دورها في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وتعاونها مع الجهات الشرطية حول العالم في مكافحة الجرائم.



وفي ختام اللقاء، أهدى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، سيمون بيني، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.

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