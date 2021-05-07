دانة المرزوقي.. طبيبة متميزة حريصة على رد جميل الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

بادلت وطنها حباً بحب، وحرصت على الوفاء ورد ولو جزء بسيط من الجميل الذي قدمته لها دولة الإمارات، الدكتورة دانة محمد المرزوقي، طبيب أخصائي في طب الأسرة، ومدير مركز المقطع الصحي التابع للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومدير مركز المدينة للمسح الوطني، ومدير مركز «صحة» للتطعيم بلقاح كوفيد 19 في أبوظبي.



دعت الدكتورة دانه المرزوقي أبناء جيلها والأجيال القادمة لتحمل المسؤولية، والسير على نهج القيادة الرشيدة، التي تعد قدوة للجميع في البذل والعطاء والتفاني لخدمة الإمارات، وخير مثال على ذلك ما قدمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، لشعب الإمارات.







اتجاهات



ودعت أبناء الإمارات أن يوجهوا عقولهم اليوم في الاتجاهات التي يرغبون في أن تحدث أشياء عظيمة غداً، كما علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن يواصلوا التعلم واكتساب الخبرات والمهارات كما طالبنا صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأكدت الدكتورة المرزوقي أن دولة الإمارات تتمتع بنظام صحي متطور، وبنية تحتية صحية متميزة، وهذا بفضل القيادة الحكيمة التي تضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكن الكوادر العاملة من تحقيق النجاح، وتحفزهم ليكونوا دائماً في المقدمة، ويحرصوا على الوصول إلى الرقم واحد باستمرار؛ فالقائد العظيم هو الذي يؤسس نظاماً، ويولد قادة المستقبل للحفاظ على النجاح الذي يحققونه بشكل جماعي، وتوسيع نطاق هذا النجاح.



بدأت الدكتورة دانة المرزوقي مشوارها مع شركة «صحة» بعد تخرجها في الجامعة، إذ التحقت في عام 2011 في العمل لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية -إحدى منشآت شركة «صحة»- طبيبة متدربة، وبعدها التحقت ببرنامج الإقامة في طب الأسرة، والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الهيئات الدولية، وهيأت لها شركة «صحة» بعد ذلك الفرصة لتحقيق طموحها وإشباع رغبتها في أن تكون طبيبة متميزة فشاركت في مشوار الحصول على العديد من برامج الاعتماد، ما عزز من خبراتها ومؤهلاتها في فترة زمنية قصيرة، كما أتاحت لها شركة «صحة» الفرصة للالتحاق بالعديد من برامج التدريب والبحوث الطبية، التي أهلتها للمشاركة ضمن فرق بحثية طبية، وأهلتها لإصدار أول كتاب طبي من نوعه في العالم العربي بعنوان «الإسعافات الأولية لامتحان الأوسكي لطب الأسرة» ـ بالتعاون مع مجموعة من الزملاء في «صحة».







مهارات



قدمت لها شركة «صحة» كل الدعم والتشجيع، وهيأت لها الفرص لاكتساب المعارف وتعزيز خبراتها ومهاراتها، إذ أتاحت لها الفرصة لتولي منصب نائب رئيس مجلس أطباء الإقامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومن ثم رئيس المجلس، وبعد ذلك شجعتها للحصول على الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية من جامعة زايد، وتولت كذلك منصب رئيس الأطباء المقيمين في برنامج الإقامة في طب الأسرة.



انتسبت الدكتورة دانة المرزوقي في برنامج قيادات لحكومة دولة الإمارات لقادة المستقبل التابع لمكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.



وإلى جانب عملها الرئيسي طبيبة أسرة، ومدير لمركز رعاية صحية، فهي شغوفة بالتطوير المستمر، والحصول على مزيد من المعارف والمهارات في مجالات مثل: الجودة الطبية، وعلم النفس، ونقل المعارف من خلال المشاركة في تدريب الخريجين الجدد الملتحقين ببرنامج الإقامة في طب الأسرة، كما تحرص على مواصلة التدريب والتدريس لرد جزء ولو بسيط من الجميل لدولة الإمارات.

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