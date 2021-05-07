«صحة دبي» تنظم ورشة عن السلامة في مكان العمل

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع بلدية دبي ومعهد المعايير البريطانية (BSI) ورشة توعوية افتراضية بعنوان: «الصحة والسلامة في مكان العمل في ظل جائحة COVID19»، بمشاركة أكثر من 300 شخص من داخل وخارج الدولة، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل.





وناقشت الورشة التي أدارتها علياء عبيد الطاير المري رئيس قسم نظم إدارة الجودة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، أهمية المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء بالإضافة إلى إبراز المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية في ظل جائحة (كوفيد19).





كما ناقشت الورشة التي شارك بها كل من بلدية دبي ومعهد المعايير البريطانية عدداً من المحاور المتعلقة بدور القيادة في التأثير على صحة ورفاهية الموظفين خلال الجائحة، ونهج المرونة الذي تبنته بلدية دبي في العمل مع الموظفين في ظل الجائحة، وكيف أسهمت هذه الطرق في نجاح سير العمل دون وجود أي عوائق، بالإضافة إلى طرق الوقاية التي تبنتها هيئة الصحة بدبي لحماية موظفيها من الإصابة بعدوى (كوفيد19).





يذكر أن هيئة الصحية بدبي تعد أول مؤسسة صحية على مستوى الإمارة تحصل على الاعتماد الدولي ISO/PAS 45005:2020 إرشادات عامة للعمل الآمن أثناء جائحة (كوفيد19).

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