بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية ومركز تدليك وصالوناً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية ومركز تدليك وصالوناً، أول من أمس، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات ومخالفة الممارسات الصحية والنظافة الشخصية، حيث نفذ مفتشو البلدية 2335 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتمت مخالفة مؤسستين وتوجيه 21 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2309 مؤسسات.



وتشدد بلدية دبي على متابعة الاشتراطات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، ويتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.



ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ التعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في جميع المؤسسات.





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