برامج تدريبية لموظفي حكومة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر مايو الجاري والتي تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.



وتقوم الدائرة بنشر خطة البرامج الشهرية بشكل دوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعقد في مايو الجاري (16) برنامجاً تدريبياً بنظام «التدريب عن بُعد» باستخدام برنامج Microsoft Teams.



وتتمثل البرامج في إعداد وبناء فرق عمل إبداعية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للموظفين، وخدمة المتعاملين في ظل الأزمات، وفن الإقناع، والقيادة بمعايير التميز الحكومي، ومهارات القيادة في العمل التطوعي، وفن التأليف ومهارات إعداد البحث العلمي، واستمرارية الأعمال في أوقات الأزمات، والتفكير الابتكاري للمديرين، وإدارة الأزمات والكوارث، وفن التعامل مع أنماط الأطفال، وتصميم وقياس مؤشرات الأداء الوظيفية، ومهارات إصدار القرارات الإدارية، وصياغة نموذج عرض التقارير الفنية للتسويق، والاستراتيجيات المبتكرة للعلاقات العامة، والتميز والاحترافية في السكرتارية وإدارة المكاتب.



وتنفذ البرامج في إطار خطط الدائرة لتوفير فرص التطوير من خلال التدريب الإلكتروني وذلك للنهوض بمهارات الكادر الوطني للوصول بالثروة البشرية الوطنية إلى أعلى مستويات الجودة والاحترافية.

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