المصدر: دبي - البيان، رأس الخيمة - وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة الموارد البشرية بعجمان ودائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن إجازة عيد الفطر من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1442 وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



وتفصيلاً، فقد قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في دوائر حكومة دبي لعام 1442 هجري اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



وبهذه المناسبة تقدم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بوافر الصحة والعافية.







عجمان



إلى ذلك، أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان ولغاية الثالث من شوال 1442 وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.







رأس الخيمة



كما أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية بالإمارة تبدأ اعتباراً من 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442 على أن يستأنف الدوام الرسمي في 4 شوال 1442 هـ مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة.



ورفعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

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