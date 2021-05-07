المشاركون في المنتدى يستعرضون قضايا الإعلام المحلي

المصدر: دبي - البيان

تناولت لقاءات القيادات الإعلامية خلال، منتدى الإعلام الإماراتي، آليات تطوير المحتوى، حيث تطرق النقاش إلى ضرورة إيجاد آلية للتعرف إلى آراء المتلقّي والمتابع للمحتوى المحلي، ونسبة رضاه عما يُقدم من محتوى إعلامي، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين ما يقدم لهم من خدمات إعلامية، ويزيد من تمسك المتلقين بمتابعة وسائلهم الإعلامية المفضلة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة العمل على تعدد الأصوات وتنويع المحتوى الذي تتناوله الصحف المحلية، التي تتشابه فيما بينها من وجهة نظره فيما تقدمه من محتوى، مع الدعوة لدخول المؤسسات الإعلامية الخاصة في منافسة مهنية مع نظيراتها الحكومية، بما يخدم صالح المنظومة الإعلامية الإماراتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز