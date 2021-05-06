كهرباء الشارقة تنتهي من ربط شيص بشبكة خورفكان الرئيسية

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع ربط منطقة شيص بالشبكة الكهربائية الرئيسية لمدينة خورفكان مروراً بالأنفاق وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الأنفاق جهد 33/11 كيلوفولت وإحلال وإلغاء محطة إنتاج الكهرباء من المولدات التي تعمل بالديزل وذلك حسب الخطة الاستراتيجية.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن مدينة شيص كانت تزود بالكهرباء منذ عام 1982 عن طريق محطة إنتاج كهرباء شيص بمولدات تعمل بالديزل واعتباراً من 20/11/2016 تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتشغيل وصيانة المولدات الكهربائية لمدة 5 سنوات وتشمل 4 مولدات كهربائية بسعة إجمالية 1220 كيلووات وتم إحلال هذه المولدات وإلغائها بعد ربط المنطقة بالشبكة الرئيسية لمدينة خورفكان وإنجاز وتشغيل محطة الأنفاق جهد 33 كيلوفولت.

وأكد أن تشغيل شبكة الكهرباء الرئيسية في منطقة شيص سيساهم في الحفاظ على البيئة ويلغي استخدام الوقود السائل ويخفض تلوث الهواء والصوت حيث تم الاستغناء عن مولدات الديزل. وكذلك سيساهم تشغيل الشبكة الكهربائية في خدمة المشروعات التطويرية والسياحية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ،حفظه الله، في منطقة شيص. ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المنطقة والزائرين.

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