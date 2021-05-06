صحيفة وول ستريت الامريكية تشيد بجهود رئيس المجلس العالمي للتسامح

المصدر: وام

أشادت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية فى عددها ليوم امس بجهود وانجازات معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في مجالات التسامح والسلام متصدرا أهم الشخصيات على مستوى العالم فى هذا المجال.

وابرزت الصحيفة معاليه من بين مليون ونصف مليون سيرة ذاتيه من حول العالم باعتباره شخصية مؤثرة في العالم في مجال التسامح والسلام على جميع المستويات الوطنية والدولية ورفع قيمة التسامح ونشر ثقافة السلام ومحاربة التمييز والعنف والإرهاب والعنصرية ، وتعزيز مبادئ التسامح لتحقيق السلام لجعل العالم أفضل وأكثر أمانًا.

وكان معالي أحمد بن محمد الجروان قد حصل على جائزة ألبرت نيلسون للإنجاز مدى الحياة ، حيث برز كمدافع عن التسامح وباني سلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز