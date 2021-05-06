ولي عهد عجمان: قواتنا عين ساهرة على أمن المواطنين والمقيمين

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن الحصين والعين الساهرة على حفظ أمن المواطنين والمقيمين المتمتعين بنعيم الاستقرار والطمأنينة والثقة التامة بأنهم في حفظ أبطال القوات المسلحة الذين لا يتوانون للحظة عن رصد المتغيرات المحيطة والشرور والأحقاد التي قد يفكر بها من يعادي دولة الاتحاد، وبين سموه أن أبطالنا البواسل لا يهنأ لهم بال ما لم يتيقنوا أن كل فرد من أفراد مجتمع الإمارات متمتع بنعيم الأمان وطمأنينة العقل والقلب والبال. جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: «تحل علينا اليوم الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة في الـ 6 من مايو، هذا التاريخ الذي سجل إنجازاً وطنياً أسّسته قيادتنا الرشيدة ممثلة بمؤسسي دولة الاتحاد الكرام على رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

ثقة

وتابع سموه: «يطيب لنا في هذه المناسبة العزيزة أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة».

مسيرة الاتحاد

وبمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة نستذكر شهداء الوطن الأبرار ونستحضر أسماءهم وأمجادهم وبطولاتهم، ونؤكد أن ذكراهم خالدة في تاريخ الوطن الغالي، فمهما طال الزمان وتغيرت الأحوال فإن مسيرة الاتحاد ستبقى وفية لمن مضى على نهجها وضحى بنفسه وروحه وماله وجهده وتعبه، وعلمه وعمله وخبرته في سبيل إكمال المسيرة.

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