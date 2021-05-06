محمد بن سعود: منتسبو قواتنا يقدّمون أروع الأمثلة في الولاء

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل على الدوام مصدر فخر واعتزاز، كما أن منتسبي القوات المسلحة يقدمون أروع الأمثلة في الولاء والانتماء والوفاء للوطن.

جاء ذلك في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في ذكرى توحيد القوات المسلّحة فيما يلي نصها: «تشكل الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا جميعاً تعكس قوة ومنعة اتحادنا الذي انطلق في مسيرته قبل نحو 50 عاماً حاملاً مشاعل الأمل وأضحى اليوم عنواناً لريادة عالمية وإنجازات رائدة عانقت المريخ».

وأضاف سموه: «نستذكر اليوم ما بذله القادة المؤسسون في تأسيس الاتحاد حتى بات رمزاً للإرادة والعزيمة ونموذجاً للبناء والتنمية ومصنع الرجال وعرين الأبطال أبناء قواتنا المسلحة».

وتابع سموه: «إن قواتنا المسلحة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستظل على الدوام مصدر فخر واعتزاز ورمز القوة والأمن والحصن المنيع الذي يصون مكتسبات ومنجزات الوطن».

رؤية

وأضاف: «إن احتفالنا اليوم بالذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة يتزامن مع مناسبة تاريخية نعيشها بكل فخر وهي الاحتفاء باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، فعلى مدار 5 عقود قهرت دولة الإمارات برؤية قيادتها وعزيمة أبنائها التحديات ونجحت في تحويلها إلى فرص وحققت الإنجازات العالمية في مختلف المجالات.

تحية تقدير لمنتسبي القوات المسلحة الذين يقدمون أروع الأمثلة في الولاء والانتماء والوفاء للوطن والذين حافظوا على راية الوطن خفاقة عالية في مختلف ميادين الواجب وتحية تقدير واعتزاز لشهداء الوطن الأبرار وأمهات الشهداء وذويهم فتضحياتهم الخالدة ستظل على الدوام النبراس الذي ينير لنا دروب التميز والإنجاز ويمنحنا العزيمة والإرادة لمواصلة مسيرة الإنجازات العالمية». واختتم سموه: «نجدد في هذه المناسبة الغالية عهد الولاء والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة، وسنعمل معاً من أجل خمسين عاماً جديدة نحو مستقبل ملؤه الريادة والتفوق والتفرد».

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