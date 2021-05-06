ولي عهد الشارقة: توحيد قواتنا خطوة مهمة في تاريخ الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن قرار توحيد القوات المسلحة يمثل خطوة مهمة في تاريخ الإمارات وذكرى وطنية عزيزة في نفوس أبناء الوطن ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها.

جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: «نحيي في الـ6 من مايو ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية الـ45 والتي تشكل خطوة مهمة في مسيرة دولتنا، حيث شكلت القوات المسلحة درعاً حصيناً للاتحاد وعيناً ساهرة على أمن واستقرار الوطن ومن يقيم فيه من مواطنين ومقيمين وزائرين».

بسالة

وأضاف سموه: «تمثل القوات المسلحة بكافة قطاعاتها ووحداتها وكلياتها مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات وأهلت أبناء الوطن الذين يعملون بكل بسالة للدفاع عن وطنهم وغدت إحدى القوات المهمة في المنطقة بمستواها العسكري المتقدم».

تضحيات جليلة

وتابع سموه: «مع كافة الجهود الكبيرة التي بذلتها قواتنا المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن كانت هنالك تضحيات جليلة لأبنائنا من الجنود البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وارتقوا إلى ربهم شهداء لم يرهبهم الموت عن الذود عن حياض وطنهم بل تقدموا بكل شجاعة لأداء واجبهم الوطني، وبهم نفاخر ونعتز فبطولاتهم سطرها الوطن نجوماً تضيء تاريخ دولتنا المشرف. ستظل قواتنا المسلحة الدرع الحصين الذي نعتز به ونفاخر بكل ما تبذله من جهود لحماية وطننا ومكتسباته لينعم كل من يقطن على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمن والأمان والعيش الكريم».

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