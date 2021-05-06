محمد الشرقي: نفاخر بإنجازات ومكاسب قواتنا المسلحة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن توحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية عزيزة في نفوس أبناء الوطن ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وبيّن سموه أن قواتنا المسلحة الدرع الحامية للوطن والساهرة على أمنه وأمانه.

ذكرى

جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ 45 لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة، الدرع الحامية للوطن والساهرة على أمنه وأمانه تحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة في الحرص على أبنائها والحفاظ على مسيرتها الحضارية واتحادها الشامخ».

رمز العزة

وأضاف سموه: «إن قواتنا المسلحة هي رمز العزة والشرف، لما لها من قيمةٍ غاليةٍ في نفوس أبناء الإمارات منذ قيام الاتحاد حتى يومنا هذا، وتحت راية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه مؤسسي وحدتنا الوطنية وبانيي حصنها الأصيل.

إننا في هذه المناسبة الغالية، نفاخر بإنجازات القوات المسلحة الإماراتية، وبمكاسبها المقتدرة في الدفاع عن الوطن وأبنائه، وإنجازاتها المتحققة بفضل ما تملكه من خبرات عسكرية وتقنيات متقدمة وجاهزية يشار لها بالبنان بين دول العالم، وقوةٍ لا يستهان بها في الجو والبر والبحر، مشيدين بالإرادة والعزيمة التي لا تتوانى عن رد الحق، والمساهمة في حفظ الأمن والسلام في المنطقة، تجسيداً لقيم الإنسانية والإخاء مع جميع الشعوب والأوطان».

عطاء

وتابع سموه: «كما أننا نستذكر بطولات شهداء الإمارات وأبنائها البررة من أفراد القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ودافعوا عن الشرعية والحق حفظاً للسلام والأمن، تاركين نماذج خالدة في الإنسانية والعطاء، ومُجسّدين إرث هذه الأرض الأصيلة التي نشأوا عليها وتربّوا فيها، مانحين أسماءهم خيوطاً من النّور تُضيء طريق الأجيال اللاحقة».

تهنئة

واختتم سموه: «ونرفع في هذا التاريخ المجيد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات ومنتسبي القوات المسلحة».

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