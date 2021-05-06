حمد الشرقي: السادس من مايو محطة فارقة ومفصلية

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الـ 6 من مايو عام 1976 محطة فارقة ومفصلية ساهمت في ترسيخ أركان الاتحاد وتوطيد وحدته وتثبيت دعائمه.

مناسبة

جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: «يطيب لنا في هذا اليوم العظيم في تاريخ دولتنا من كل عام، أن نستذكر يوم توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو عام 1976، كمحطة هامة ومشرقة ساهمت في إرساء الأمن والاستقرار، حيث حافظ جيشنا الباسل على مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».

قفزات نوعية

وتابع سموه: «45 عاماً مضت، يوم أعلن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون توحيد القوات المسلحة والبدء بإرساء قواعدها المتينة، ومنذ ذلك الوقت تشهد قواتنا قفزات نوعية في درجة الإعداد والتأهيل على المستويات كافة، ولا تزال هذه المسيرة الظافرة تتقدم نحو الأمام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على توفير كافة التجهيزات العالية لدعم القوات المسلحة بما يضاهي المستويات العالمية في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح».

تهنئة

واختتم سموه: «في هذه المناسبة الجليلة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكرام، مستذكرين معاً تضحيات رجال قواتنا المسلحة وشهدائها الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الأرض ووحدة ورفعة الوطن، وحفظ الشرعية والسلام في المنطقة».

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