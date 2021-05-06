صقر غباش: الإمارات أنجزت التنمية وحققت الأمن والسعادة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الذكرى الـ 45 لتوحيد قواتنا المسلحة مناسبة وطنية مجيدة راسخة في وجدان شعب الاتحاد، نحتفل بها وقد أنجزت بلادنا معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت الأمن والاستقرار والسعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم.

وعبر معاليه ــ في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بهذه المناسبة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عام ــ عن أسمى آيات الاعتزاز والفخر التي يحملها جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لقواتنا المسلحة. كما رفع معاليه، نيابة عن كافة أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جميع منتسبي القوات المسلحة، وإلى شعب الإمارات الكريم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العزيزة على وطننا وشعبنا وقواتنا المسلحة بالخير واليمن والبركات..

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