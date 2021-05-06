خليفة بن محمد: أحد أغلى الأيام الوطنية

المصدر: أبوظبي- وام

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة، تعدّ بمثابة وسام فخر واعتزاز على صدور جميع مواطني الإمارات، وهي أحد أغلى الأيام الوطنية التي ترمز إلى الوحدة والتماسك والعزيمة ومنبع الاستقرار.

وأكد أن السادس من مايو يوم تاريخي مشهود سطر أسمى معاني التعاون، حيث التقت إرادة الآباء المؤسسين على توحيد القوات المسلحة الإماراتية، تحت قيادة وراية واحدة؛ إيماناً بأن الاتحاد قوة، والسياج الآمن والحصن الحصين لحماية تراب الوطن، وثروة البلد، والدفاع عن كيانه ومصالحه ومستقبله.

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