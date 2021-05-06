محمد بن خليفة: قواتنا صمام أمان الوطن وخط دفاعه الأمامي

المصدر: أبوظبي - وام

حيّا سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القوات المسلحة في ذكرى توحيدها الـ45 وأدوارها البطولية المشهودة التي سجلها التاريخ بمداد من نور دعماً للأشقاء وحفظاً للأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي والمهام التي أنجزتها على أكمل وجه دفاعاً عن أمن الوطن ومصالح الإمارات العليا وشعبها.

‏‎وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: إن قواتنا المسلحة كانت ولا تزال صمام أمان الوطن وخط دفاعه الأمامي في مواجهة المخاطر في مختلف الظروف حافظة لسيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية المشهودة على مدى عقود.

‏‎ونوه سموه بالدور التاريخي للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توحيد القوات المسلحة وهو الهدف الذي أصر عليه، رحمه الله، منذ قيام الاتحاد وعمل بدأب وإرادة قوية وبصيرة نافذة من أجل تحقيقه. ‏‎‏

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