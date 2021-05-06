شرطة دبي تهنئ قيادة وشعب الإمارات بالمناسبة

المصدر: دبي- وام

أعربت القيادة العامة لشرطة دبي عن خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة. وثمنت الدور الكبير والاستثنائي للقوات المسلحة في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة في بناء قوة عسكرية عصرية متطورة يفخر بها الجميع.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن توحيد قواتنا المسلحة يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الثاقبة والتي لم تدخر جهداً في دعم القوات المسلحة وتوفير كل ما من شأنه رفع كفاءتها وقدراتها القتالية والعملياتية.

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