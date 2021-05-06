«طرق دبي» تكرّم «التاكسي الوطني» لمساهمتها في إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً شركة التاكسي الوطني، وهي إحدى شركات الامتياز الخاصة بالنقل بمركبات الأجرة، التي تعمل تحت مظلة الهيئة في إمارة دبي.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي هذا التكريم من الهيئة لشركة التاكسي الوطني، وذلك لدور الشركة الفعّال في معالجة الشكاوى الواردة من المتعاملين من رواد مركبات الأجرة لعام 2020، بالإضافة إلى دور الشركة في الارتقاء بإسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم، فضلاً عن مساهمة الشركة في تطوير منظومة عمل قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي».

وأضاف بهروزيان: «يأتي هذا التكريم كذلك في إطار سعي الهيئة للنهوض بقطاع النقل بمركبات الأجرة بما يعزز ثقافة التميّز في تقديم الخدمات للمتعاملين، ويكرس أسلوب الرقي في التعامل، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والخدماتية، التي تعكس مستوى الحضارة في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص». وتابع بأن الهدف الرئيسي من التكريم يأتي لخلق بيئة تنافسية بين شركات مركبات الأجرة للوصول إلى الجودة والتميز في خدماتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في إمارة دبي على وجه العموم.

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