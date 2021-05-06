11 ألف مسكن تُشرف على إنجازها «الطاقة والبنية التحتية»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

وضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطة واضحة للإسكان تستشرف الخمسين عاماً المقبلة، من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، وحقق البرنامج تطوراً ملحوظاً في ما يتعلق بمواصفات الأحياء السكنية، وانتقالها من المسكن التقليدي إلى المسكن المستدام، وهو ما يجسده إشراف الوزارة على تنفيذ 11 ألف مسكن للمواطنين في عدد من المجمعات الإسكانية في مختلف إمارات الدولة.

وانتهت الوزارة من تنفيذ 3 مجمعات سكنية مؤخراً تضم 1726 مسكناً، بقيمة تتجاوز ملياري درهم، تم تنفيذها في دبي ورأس الخيمة وعجمان، وتشمل تلك المجمعات 960 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و497 مسكناً في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي، فيما انتهت مؤخراً من تخصيص المرحلة الأولى من مساكن مجمع الخوانيج السكني في دبي للمستفيدين إلكترونياً.

وباشرت الوزارة العمل على تسليمها للمستفيدين الذين انتهوا من الإجراءات المطلوبة لبدء التسلّم، ويعد «الخوانيج السكني» ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في دبي بإجمالي 341 مسكناً، على مساحة تقدر بـ395 ألف متر مربع، ويضم 6 نماذج سكنية مختلفة من ناحية الحجم والطراز المعماري بواقع نموذجين لـ4 غرف نوم «طراز متوسطي وحديث» بعـ291 مسكناً، ونموذجين لـ3 غرف نوم «طراز حديث وإسلامي» بـ40 مسكناً، ونموذجين لغرفتي نوم «طراز إسلامي وإماراتي» 10 مساكن.

818 مسكناً

وتشرف الوزارة على إنجاز مشروع «حي السيوح 16» السكني بإمارة الشارقة، ويضم 818 مسكناً، وتتنوع نماذجه السكنية لتصل إلى 13 نموذجاً، من ناحية الحجم والطراز المعماري، بواقع نموذجين لغرفتي نوم، إلى جانب نموذجين لـ3 غرف نوم، وثمانية نماذج 4 غرف نوم، ونموذج واحد لـ5 غرف نوم، فيما يقع المشروع في ضاحية «السيوح» في الشارقة، على امتداد شارع الإمارات، ويقع بين الطريق المؤدي إلى خورفكان، والطريق المؤدي إلى مليحة، ويعد ثاني مشروع سكني ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارة، فيما تبلغ مساحة المشروع 1.289 مليون متر مربع، بمتوسط 960 متراً مربعاً لمساحة الأرض الواحدة لكل مسكن. كما يعد حي «بطين السمر» من أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في رأس الخيمة ويصنف أحد أضخم المشاريع السكنية من ناحية عدد الوحدات السكنية والامتداد العمراني.

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