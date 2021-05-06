حمد الرميثي: قواتنا قدمت صورة مشرفة للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أن القوات المسلحة في كل مراحل تطورها قدمت صورة مشرفة للإمارات وشعبها على الساحة الدولية في المهام العملياتية والإنسانية ومهام حفظ السلام، التي شاركت فيها.

جاء ذلك في كلمة معاليه، التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلّحة في ما يلي نصها:

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بواحدة من مناسباتها الوطنية المجيدة، وهي الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة، ففي مثل هذا اليوم، الـ 6 من مايو عام 1976، اتفقت رؤى القادة المؤسسين على وضع قواتنا المسلّحة تحت قيادة واحدة، وعلم واحد وهدف واحد، لتكتمل بذلك أركان دولة الاتحاد الفتية، ولتنطلق معها مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

يتزامن الاحتفال بتوحيد القوات المسلحة هذا العام مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الاتحاد الفتية، وما حققته من إنجازات ونجاحات خلال الـ 50 عاماً الماضية، كان للقوات المسلحة دور فاعل ورئيسي فيها، فكانت ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، وقوة للدفاع عن أمن الوطن ومقدّراته والحامي لمكتسباته وإنجازاته، وستظل درع الوطن ومصدر قوته ومنعته، خلال القرون المقبلة.

لقد قدمت القوات المسلحة في كل مراحل تطورها صورة مشرفة للإمارات وشعبها على الساحة الدولية في المهام العملياتية والإنسانية ومهام حفظ السلام، التي شاركت فيها في مناطق مختلفة في العالم.

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