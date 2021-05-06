فارس المزروعي: يوم مجيد في تاريخنا

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، أن احتفال دولة الإمارات بالذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو هو احتفال بيوم مجيد ولحظة تاريخية مهمة في الدولة تجسد الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن امتلاك القوة ركن أساس في بناء الدولة، فجعل بناء القوات المسلحة هدفًا استراتيجيًا وأولوية قصوى انعكست في بناء جيش موحد متماسك أسهم بقوة في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الأشقاء وحفظ الأمن والسلام وتعزيز ريادتها محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة يأتي في عام الخمسين، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات باليوبيل الذهبي، وتستعد خلاله أيضًا للانطلاق إلى مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية للخمسين عامًا المقبلة، عبر استراتيجية طموحة تشارك في تنفيذها كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة التي كانت على مدار العقود الخمسة الماضية أهم مؤسسات دولة الاتحاد القوية، وأهم مرتكزات القوة الشاملة لدولة الإمارات.

وأكد اعتزاز دولة الإمارات بالنجاحات التي حققتها قيادتها الرشيدة والتي انعكست في تحقيق التطلعات بمسيرة قواتنا المسلحة الرمز الذي نعتز به للوحدة الوطنية والسند الدائم للشرعية الدولية، مشيدًا بجهودها وعطاءاتها في سبيل الدفاع عن أمن الإمارات وعزتها.

وأشار إلى أن توحيد القوات المسلحة عزز منجزات الاتحاد في بناء دولة عصرية قادرة على حماية مكتسبات الوطن.

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