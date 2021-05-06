منصور بن زايد: ركن أساسي في التحولات المستقبلية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن القوات المسلحة الإماراتية ركن أساسي في التحولات المستقبلية، التي تستشرفها الدولة، وشرعت في الاستعداد لها برؤى استراتيجية وأهداف طموحة بعيدة المدى.

جاء ذلك في كلمة سموه، التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلّحة في ما يلي نصها: «في هذا اليوم المجيد، الذي تحتفي فيه دولتنا بالذكرى الـ 45 لتوحيد قواتها المسلّحة، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة، حفظه الله، الذي قاد مسيرة بناء قواتنا المسلّحة منذ توحيدها، وصادق التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لدعمهم المُستمرّ لقواتنا المسلّحة ومُنتسبيها، ولرعايتهم الكريمة لأبناء وأسر شهدائها الأبطال، الذين قدّموا الأرواح والدماء الغالية، دفاعاً عن الوطن وترابه، وصوناً لسيادته».

فخر

وأضاف سموه: «إن السادس من مايو يوم خالد، نستحضر فيه، بالتقدير والعرفان، القرار التاريخي الحكيم، الذي اتخذه القائد المؤسّس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسّسون، بتوحيد قواتنا المسلّحة تحت راية وقيادة مركزية واحدة، كما نستعيد فيه بالفخر مسيرة قواتنا المسلّحة، التي ظلّت طوال مرحلتي التأسيس والتمكين درعاً حصينة وحارساً أميناً، وشريكاً قائداً في جميع التحولات، التي شهدتها الدولة على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية، وستظلّ هذه القوات ركناً أساسياً في التحولات المستقبلية، التي تستشرفها الدولة، وشرعت في الاستعداد لها برؤى استراتيجية وأهداف طموحة بعيدة المدى».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز