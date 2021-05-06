صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع نائبة وزير خارجية كوستاريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الأصعدة والمجالات، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في كافة المجالات نحو آفاق أوسع لما فيه خير الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر المجلس بأبوظبي أمس، السفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا نائبة وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، والوفد المرافق لها بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكد الجانبان، أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك من خلال آليات مشتركة وأدوات عمل مبتكرة لبناء القدرات وتبادل الخبرات، وبحث آفاق الشراكات الثنائية في المجالات كافة.

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